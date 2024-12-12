في اليوم الأول من الأسبوع لبطولة قفز السعودية| جاوديانو بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية اليوم الخميس، الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، بلقب كأس الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك في اليوم الأول من الأسبوع الثاني لبطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية في الرياض، بمشاركة 116 فارسًا وفارسة من 24 دولة.

ونجح الفارس الإيطالي المصنف الـ 39 عالميًا في قائمة التصنيف العالمي للفروسية، في تحقيق كأس الاتحاد السعودي للفروسية في الشوط الرابع لفئة خمس نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر)، بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 61.26 ثانية، فيما حل في المركز الثاني الفارس الألماني كريستيان أهلمين المصنف 42 عالمياً (62.79 ثانية)، وجاءت في المركز الثالث الفارسة اليونانية يولي ميتيلينايو (67.65 ثانية).

كما حقق الفارس السعودي عبدالله الشربتلي لقب الشوط الثالث “السرعة ـ ضد الزمن” لفئة الخمس نجوم (ارتفاع ـ 1.45 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 27.02 ثانية، وجاءت في المركز الثاني الفارسة الفرنسية ماري دايموند (29.46 ثانية)، وحل في المركز الثالث الفارس السعودي مشاري الحربي (30.07)، حيث توجهم الأستاذ فواد بن فهد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية.

وكان اليوم الأول من البطولة قد انطلق بشوط “جولتين في جولة” بارتفاع 1.20 متر لفئة النجمتين، خطف الفارس حسن الهادي المركز الأول بتوقيت بلغ 24.15 ثانية، الفارس العراقي زيد النجيفي ثانياً (25.32 ثانية)، والفارس مشهور العثيم ثالثًا (25.33 ثانية).

وفي الشوط الثاني “السرعة ـ ضد الزمن” لفئة النجمتين (ارتفاع 1.40 متر) حقق الفارس السعودي عبدالرحمن البلادي المركز الأول بتوقيت بلغ 66.75 ثانية، ونجح الفارس الأردني نصوح كيالي في تحقيق المركز الثاني (67.33 ثانية)، فيما حل في المركز الثالث الفارس الفلسطيني إيجور ساشيبليك (67.40 ثانية).