غدًا.. اكتمال وصول العدائين الدوليين للمشاركة في سباق الشرقية الدولي ( ٢٦ )

الدمام-البلاد

يكتمل وصول العدائين والعداءات المحترفين الدوليين وعددهم ٧٥ عداء وعداءة من مختلف دول العالم فجر غد الجمعة إلى المنطقة الشرقية؛ استعدادا للمشاركة في سباق الشرقية الدولي (٢٦ )الذي ينطلق بعد غد السبت في كورنيش الخبر، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبمشاركة أكثر من ٨ الاف مشارك من المحترفين والهواه والطلاب والطالبات وكبار السن.

هذا وقد بدأ اليوم الخميس استقبال العدائين والعداءات الدوليين المحترفين الى المنطقة الشرقية عن طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وكان في استقبالهم رئيس وأعضاء اللجنة الفنية وعدد من الرياضيين.

من جهه اخرى، يعقد عند الساعة ٤ عصر غد الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بالعدائين والعداءات بحضور الشيخ عبدالعزيز التركي رئيس السباق و عضو الجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطرق السيد مايسون، والكابتن العداء عبدالله الجود رئيس اللجنة الفنية وعدد من اعضاء اللجان العاملة في السباق، وذلك للكشف عن هوياتهم وإنجازاتهم ومشاركتهم في السباق، بحضور الإعلاميين والإعلاميات والقنوات الفصائية والجهات ذات العلاقة وشركاء النجاح واعضاء الشركة المتخصصة في تنظيم السباق.