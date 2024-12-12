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طريقة عمل كلوب ساندويتش الدجاج بمعجون الكاري الاحمر

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة كلوب ساندويتش الدجاج مع لمسة حارة من معجون الكاري الاحمر

المقادير اللازمة

ملعقة كبيرة معجون كاري احمر
ثوم وزنجبيل مفرومين ناعم
ملح وفلفل وبهارات
زيت زيتون
زبادي
صدور دجاج بدون عظام وجلد
خبز توست
طماطم
خس
مايونيز

طريقة العمل

يقلب الزبادي وزيت الزيتون مع معجون الكاري الاحمر والثوم بالزنجبيل والملح والفلفل والبهارات
تنقع صدور الدجاج بالخليط ساعتين
تشوي حتي تصبح ذهبية اللون
ترفع وتترك لتبرد
تقطع شرائح
نحضر الخبز ويدهن مايونيز
يحشي بالدجاج بالتناوب مع الخس والطماطم
يغلق بالتوست ويقطع من المنتصف
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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