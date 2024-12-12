طريقة عمل كلوب ساندويتش الدجاج بمعجون الكاري الاحمر

وصفة كلوب ساندويتش الدجاج مع لمسة حارة من معجون الكاري الاحمر

المقادير اللازمة

ملعقة كبيرة معجون كاري احمر

ثوم وزنجبيل مفرومين ناعم

ملح وفلفل وبهارات

زيت زيتون

زبادي

صدور دجاج بدون عظام وجلد

خبز توست

طماطم

خس

مايونيز

طريقة العمل

يقلب الزبادي وزيت الزيتون مع معجون الكاري الاحمر والثوم بالزنجبيل والملح والفلفل والبهارات

تنقع صدور الدجاج بالخليط ساعتين

تشوي حتي تصبح ذهبية اللون

ترفع وتترك لتبرد

تقطع شرائح

نحضر الخبز ويدهن مايونيز

يحشي بالدجاج بالتناوب مع الخس والطماطم

يغلق بالتوست ويقطع من المنتصف

ثم يقدم