صندوق الاستثمارات يعلن اكتمال الاستحواذ على حصة تبلغ 15% من مطار هيثرو

الرياض : البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم اكتمال الاستحواذ على حصة تُقارب 15% في شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو (شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة) من شركة فيروفيال أس أي، كذلك من مساهمين آخرين في توبكو.

وأوضح نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر, أن الاستثمار في مطار هيثرو، يُعد أحد الأصول المهمة في المملكة المتحدة بوصفه مطارًا عالمي المستوى.

وقال: “نثق بأهمية قطاع البنية التحتية ودوره في تمكين التحول نحو الحياد الصفري، والتطلع إلى دعم إدارة هيثرو، الذي يُعد بوابة عالمية متميزة، في جهودها لتعزيز النمو المستدام للمطار، والحفاظ على مكانته الرائدة بين مراكز النقل الجوي الدولية”.

ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع إستراتيجيته لتمكين القطاعات والشركات المهمة من خلال الشراكة الطويلة المدى ضمن محفظة الصندوق من الاستثمارات الدولية.