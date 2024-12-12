سيدات النصر يتوجن بالمرحلة الأولى من دوري الطائرة

الدمام-البلاد

حقق فريق النصر للسيدات المركز الأول في المرحلة الاولى من بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وحصلت سيدات النصر على العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع المباريات، كان اخرها على العلا بثلاثة اشواط نظيفة 25/16 ، 28/26 ، 25/20.

وجاء في المركز الثاني فريق العلا بعد حصوله على 9 نقاط، وفي المركز الثالث فريق القادسية بعد فوزه على الفيحاء في الجولة الختامية بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/18 ، 25/15 ، 26/28 ، 25/17 ليرفع رصيده لـ 6 نقاط وجاء الفيحاء في المركز الرابع وجاء فريق فيد في المركز الخامس.