الرياضة

سيدات النصر يتوجن بالمرحلة الأولى من دوري الطائرة

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
حقق فريق النصر للسيدات المركز الأول في المرحلة الاولى من بطولة دوري السيدات للكرة الطائرة التي اختتمت مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وحصلت سيدات النصر على العلامة الكاملة بعد الفوز في جميع المباريات، كان اخرها على العلا بثلاثة اشواط نظيفة 25/16 ، 28/26 ، 25/20.

وجاء في المركز الثاني فريق العلا بعد حصوله على 9 نقاط، وفي المركز الثالث فريق القادسية بعد فوزه على الفيحاء في الجولة الختامية بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/18 ، 25/15 ، 26/28 ، 25/17 ليرفع رصيده لـ 6 نقاط وجاء الفيحاء في المركز الرابع وجاء فريق فيد في المركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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