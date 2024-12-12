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سعود عبدالحميد يسجل أول أهدافه مع روما
الرياضة

سعود عبدالحميد يسجل أول أهدافه مع روما

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سجل لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد هدفه الأول بقميص روما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه سبورتنج براغا، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، بمنافسات الدوري الأوروبي.

افتتح التهديف لروما لورينزو بيليجريني وأضاف سعود عبدالحميد ثاني أهداف الفريق العاصمي في الدقيقة 47 وعزز ماريو هيرموسو بالثالث في الدقيقة 91.

وبات سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل في بطولات الأندية الأوروبية عبر التاريخ.

الفوز قفز بروما إلى المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط في ترتيب الدوري الأوروبي وتجمد رصيد براغا عند 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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