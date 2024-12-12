سعود عبدالحميد يسجل أول أهدافه مع روما

البلاد- جدة سجل لاعب المنتخب الوطني سعود عبدالحميد هدفه الأول بقميص روما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة على حساب ضيفه سبورتنج براغا، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، بمنافسات الدوري الأوروبي.

افتتح التهديف لروما لورينزو بيليجريني وأضاف سعود عبدالحميد ثاني أهداف الفريق العاصمي في الدقيقة 47 وعزز ماريو هيرموسو بالثالث في الدقيقة 91. وبات سعود عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل في بطولات الأندية الأوروبية عبر التاريخ. الفوز قفز بروما إلى المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط في ترتيب الدوري الأوروبي وتجمد رصيد براغا عند 7 نقاط في المركز الثالث والعشرين.