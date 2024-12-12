رينارد: أهنئ الشعب السعودي باستضافة مونديال 2034

البلاد- جدة

أعرب هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي عن سعادته بالإعلان الرسمي باستضافة المملكة مونديال 2034 .

السعودية رسميًا بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن فو ز رسميًا بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وكتب رينارد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس: “أشعر بسعادة غامرة للمملكة العربية السعودية وشعبها الرائع؛ لحصولهم على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034″.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني: “انعكاس حقيقي لرؤية البلاد المتميزة، وقيادتها الرائعة، ودفئها الذي لا مثيل له، استعد لتجربة غير عادية لا تنسى في المستقبل”.