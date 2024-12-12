الرياضة

رينارد: أهنئ الشعب السعودي باستضافة مونديال 2034

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعرب هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي عن سعادته بالإعلان الرسمي باستضافة المملكة مونديال 2034 .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن فوز السعودية رسميًا بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وكتب رينارد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس: “أشعر بسعادة غامرة للمملكة العربية السعودية وشعبها الرائع؛ لحصولهم على شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034″.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني: “انعكاس حقيقي لرؤية البلاد المتميزة، وقيادتها الرائعة، ودفئها الذي لا مثيل له، استعد لتجربة غير عادية لا تنسى في المستقبل”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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