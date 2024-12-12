جدة تستضيف المعسكر الدولي للمصارعة 2024

البلاد- جدة

تستضيف مدينة جدة المعسكر التدريبي الدولي للمصارعة، الذي يستمر حتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة من المصارعين من مختلف دول العالم، بما في ذلك إيطاليا، وتشيلي، وكازخستان، وألبانيا، وسلوفاكيا والأردن، بالإضافة إلى نخبة من المواهب السعودية الصاعدة.

ويهدف المعسكر، الذي تنظمه كلية التربية البدنية بجامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الاتحاد السعودي للمصارعة، إلى رفع مستوى المصارعين السعوديين تمهيدًا للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، وتعزيز مكانة المملكة في خارطة المصارعة العالمية.

ويشمل البرنامج التدريبي تدريبات على القوة البدنية، واللياقة البدنية، والتقنيات المتقدمة للمصارعة، بالإضافة إلى محاضرات نظرية حول التغذية والتحضير النفسي للمنافسات.

من جانبه، صرح عبدالله المزيد، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمصارعة، بأن هذا المعسكر يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير رياضة المصارعة في المملكة، مضيفًا: “نسعى من خلال هذا المعسكر إلى بناء منتخب وطني قادر على تحقيق نتائج مشرفة في البطولات الدولية القادمة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة صاعدة في عالم المصارعة.”

يأتي هذا المعسكر ليؤكد حرص المملكة على دعم الرياضة وتطويرها، ويعد استثمارًا في الشباب السعودي، حيث يهدف إلى بناء جيل جديد من المصارعين القادرين على تمثيل المملكة في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات المرجوة.