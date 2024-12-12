الرياضة

باتشوكا المكسيكي يعبر بوتافوجو البرازيلي.. ويواجه الأهلي المصري في نصف نهائي إنتركونتيننتال

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
توج فريق باتشوكا المكسيكي كأس ديربي الأمريكتين، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “974”، ضمن بطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

سجل لباتشوكا، اللاعب المغربي أسامة إدريسي في الدقيقة 50 بهدف رائع على طريقة مارادونا بعد مراوغته للدفاع البرازيلي، ليضع باتشوكا في المقدمة. وأضاف نيلسون ديوسا الهدف الثاني في الدقيقة 66، بينما اختتم سالمون روندون ثلاثية الفريق المكسيكي في الدقيقة 80، ليؤكد تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

بهذا الفوز، ضرب باتشوكا موعدًا مع الأهلي المصري يوم السبت المقبل على ملعب “974”، في مباراة نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال. وسيواجه الفائز في هذه المباراة فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في النهائي المرتقب يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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