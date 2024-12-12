باتشوكا المكسيكي يعبر بوتافوجو البرازيلي.. ويواجه الأهلي المصري في نصف نهائي إنتركونتيننتال

محمود العوضي- جدة

توج فريق باتشوكا المكسيكي كأس ديربي الأمريكتين، بعدما حقق انتصارًا كبيرًا على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “974”، ضمن بطولة كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال”.

سجل لباتشوكا، اللاعب المغربي أسامة إدريسي في الدقيقة 50 بهدف رائع على طريقة مارادونا بعد مراوغته للدفاع البرازيلي، ليضع باتشوكا في المقدمة. وأضاف نيلسون ديوسا الهدف الثاني في الدقيقة 66، بينما اختتم سالمون روندون ثلاثية الفريق المكسيكي في الدقيقة 80، ليؤكد تأهل فريقه إلى نصف النهائي.

بهذا الفوز، ضرب باتشوكا موعدًا مع الأهلي المصري يوم السبت المقبل على ملعب “974”، في مباراة نصف النهائي لكأس إنتركونتيننتال. وسيواجه الفائز في هذه المباراة فريق ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، في النهائي المرتقب يوم 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل.

هدف |

المغربي أسامة إدريسي يضع فريقه #باتشوكا المكسيكي في المقدمة باحراز الهدف الأول في مرمى بوتافوغو البرازيلي#كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/0q1UsFiMHN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2024

هدف |

باتشوكا المكسيكي يقترب أكثر ويحرز الهدف الثاني في مرمى بوتافوغو البرازيلي في الدقيقة 66 #كأس_القارات_للأندية #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/8roZuG9i1k — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 11, 2024