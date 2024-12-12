الفارسة دايموند: زيارتي الأولى للرياض صادفت فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

الرياض – هاني البشر

أبدت الفارسة الفرنسية ماري دايموند سعادتها بزيارتها الأولى للسعودية، ومشاركتها للأسبوع الثاني على التوالي في بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية في الرياض.

وقالت: “أنا سعيدة باستقبال السعوديين لي وفريق العمل معي، سعيدة بكل ما قدموه، زيارتي الأولى للسعودية صادفت فوزهم باستضافة نهائيات كأس العالم 2034، احتفلت معهم البارحة وباركت لهم وأتمنى لهم التوفيق والنجاح”.

واستطاعت الفارسة المخضرمة (42 عاماً) في أسبوع “قفز السعودية” الأول من تحقيق ثلاثة مراكز في ثلاث أشواط، هي: المركز الثالث في شوط “جولتين في جولة” لفئة الأربع نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر)، المركز الثاني في شوط “السرعة ـ ضد الزمن” (ارتفاع 1.45 متر لفئة النجمتين)، والمركز الثاني في شوط “جولة وجولة تمايز” لفئة النجمتين (ارتفاع 1.45 متر).

وتخوض ماري رياضة قفز الحواجز منذ عام 2010، تحت شعار “كن شجاعًا وقدم كل ما لديك” حسب تأكيدها، تعد من عائلة رياضية وعاشقة لرياضة قفز الحواجز، أبوها دايموند وصديقتها الفارسة صوفي الأكثر تأثيرا في حياته المهنية، فيما تعد والدتها إيزابيل كارسالاد من مربية ومنتجة للجياد منذ 2001.

وتحتل ماري المركز 223 في تصنيف الفرسان العالمي المحدث في نوفمبر 2024 وتطمح بدخول نادي الـ 100 قبل اعتزالها.

وأضافت “التجهيزات بمقر البطولة رائعة، الخدمات المقدمة مميزة جداً، والتنظيم رائع، سعيدة بالمشاركة في “قفز السعودية” ولن تكون الأخيرة، وأتمنى مغادرة السعودية وأنا فائزة بلقب البطولة”.