“السعودية للكهرباء” توقّع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3.6 مليارات دولار

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، عن توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3.6مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 13.5 مليار ريال سعودي) مع عدد من البنوك الدولية والإقليمية.

وتضم قائمة المشاركين في التمويل كلًا من: البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك الصين، البنك الزراعي الصيني، بنك الاتصالات، بنك الصين للإنشاءات، بنك كيه إف دبليو آي بي إي إكس، بنك الدولة الهندي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبو ظبي التجاري، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك بوبيان، بنك دبي الإسلامي، وبنك الاستثمار السعودي.

ويمتد أجل التمويل لخمس سنوات، مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين، وتم الحصول على التمويل دون ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء, كما يمتد أجل التمويل إلى خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لسنتين إضافيتين، وتم الحصول عليه دون تقديم ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في الأسواق المالية العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذه الاتفاقية ليست مجرد صفقة مالية، بل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الخطط الطموحة، حيث ستُسهم في تحقيق الأهداف المتمثلة في تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة وبناء بطاريات تخزين الطاقة وتعزيز قدراتها، لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين, الأمر الذي سيسهم في فتح آفاق جديدة للنمو المستدام ويعزز القيمة للمساهمين.

وبين أن استثمارات الشركة الضخمة تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الذي يعكس نبض التنمية الاقتصادية في المملكة, كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأفاد الغامدي أن نجاح هذه الاتفاقية بشروط تنافسية يُجسد الشراكة المثمرة بين الشركة والبنوك الرائدة محليًا وعالميًا, ويعكس هذا التمويل سجلنا الائتماني القوي وثقة الأسواق المالية في قدرتنا على المضي قُدمًا في تحقيق تطلعاتنا المستقبلية.