التعاون يواجه الوكرة القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا2

الرياضةالتعاون يواجه الوكرة القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا2 صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا2، عن مباريات نارية، عن مواجهة قوية بين التعاون ونظيره الوكرة القطري. وجاءت مراسم سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال آسيا2، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وستقام مباريات دور الـ16 خلال شهر فبراير 2025، وربع النهائي في مارس 2025، وقبل النهائي في شهر أبريل 2025، على أن تجرى المباراة النهائية من جولة واحدة يوم 17 مايو 2025. وجاءت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا2 كالآتي: الخالدية البحريني تراكتور الإيراني الوحدات الأردني شباب الأهلي الإماراتي الوكرة القطري التعاون الحسين الأردني الشارقة الإماراتي.