المحليات

اجتماع اللجنة السعودية البريطانية للتعاون العسكري

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      12 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

عقدت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية في الرياض، اجتماعها الرابع برئاسة معالي رئيس ‫هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، وقَّع معالي رئيس ‫هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الدفاع البريطاني على محضر الاجتماع.
حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط من الجانبين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *