اجتماع اللجنة السعودية البريطانية للتعاون العسكري

الرياض- واس

عقدت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية في الرياض، اجتماعها الرابع برئاسة معالي رئيس ‫هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال السير توني راداكين.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، وقَّع معالي رئيس ‫هيئة الأركان العامة ورئيس أركان الدفاع البريطاني على محضر الاجتماع.

حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط من الجانبين.