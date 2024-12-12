إنفانتينو: مونديال 2034 سيكون “فريدًا من نوعه”

أكد السويسري “جياني إنفانتينو” رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن كأس العالم 2034 التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، ستكون بطولة فريدة من نوعها.
وأصبحت المملكة العربية السعودية أول دولة في التاريخ تستضيف “منفردة” نسخة من نسخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا دفعة واحدة، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز السعودي الذي تحقق بالفوز بشرف استضافة الحدث الكروي العالمي.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المملكة العربية السعودية حق استضافة كأس العالم 2034، وذلك خلال جلسة كونجرس الفيفا الاستثنائية التي عقدت افتراضيًا اليوم.
ووعدت المملكة بتقديم “بطولة العمر” بعد اختيارها اليوم لاستضافة كأس العالم 2034، لتجمع أرض المملكة المزيد من المنتخبات والجماهير في مكان واحد أكثر من أي نسخة سابقة، حيث سترحب بـ48 منتخبًا متنافسًا عبر مدنها الخمس المستضيفة للحدث الكروي العالمي بعد 10 سنوات من الآن.
وكانت المملكة العربية السعودية قدمت ملف عرضها الرسمي لاستضافة كأس العالم 2034 في يوليو الماضي في حملة بعنوان “معًا ننمو”، موضحة خطتها لاستضافة البطولة، حيث كشف الملف عن طموحات المملكة لاستضافة كأس العالم في خمس مدن مضيفة – الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم – وفي 15 ملعبًا على أحدث طراز.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م