ولي عهد الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد

الكويت- واس

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في قصر بيان أمس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل سموه لسمو ولي عهد دولة الكويت، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- فيما حمّله سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لسمو ولي العهد، وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد وزير المالية الأستاذ هندي بن عبدالله السحيمي، ومدير عام مكتب سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد، حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي عدد من كبار المسؤولين.