ولي العهد وستارمر يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، مساء الاثنين، دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني لقاءً موسعاً.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء بدولة رئيس الوزراء البريطاني في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن شكره وتقديره؛ لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.



وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وبريطانيا، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.



حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرومبتون، ومستشار الأمن القومي جوناثان نيكولاس باول، ونائبة رئيس مكتب رئيس الوزراء فيديا ألاكيسون، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الأعمال والاستثمار فارون تشاندرا، والمساعد العسكري لرئيس الوزراء العميد ريتشارد موريس، ومدير الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء ماثيو دويل.