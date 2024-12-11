وزير الخارجية ونظيره الماليزي يبحثان العلاقات والمستجدات

البلاد – الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس، في ديوان الوزارة بالعاصمة الرياض، معالي وزير خارجية ماليزيا داتوء سري أوتاما الحاج محمد بن حاج حسن وذلك خلال زيارة معاليه الرّسمية للمملكة.

وبحسب “واس” جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، كما جرى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.