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نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع” الحج المركزية”

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      11 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة, اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستعرضت اللجنة أعمال المديرية العامة للجوازات ومن أبرزها: استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة والترحيب بهم، إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة، تمديد تأشيرات العمرة للحالات المحددة.

كما اطلعت اللجنة على خطط المديرية واستعداداتها لذروة موسم العمرة، فيما استعرض فرع وزارة الصحة بالمنطقة جاهزية قطاعاته وأبرز أعماله لموسم عمرة 1446هـ، حيث تم تجهيز 17 مستشفى بسعة سريرية تبلغ 4,560 سريرًا، و13 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و3 عيادات متنقلة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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