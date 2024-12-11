نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع” الحج المركزية”

البلاد – مكة المكرمة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة, اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستعرضت اللجنة أعمال المديرية العامة للجوازات ومن أبرزها: استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة والترحيب بهم، إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة، تمديد تأشيرات العمرة للحالات المحددة.

كما اطلعت اللجنة على خطط المديرية واستعداداتها لذروة موسم العمرة، فيما استعرض فرع وزارة الصحة بالمنطقة جاهزية قطاعاته وأبرز أعماله لموسم عمرة 1446هـ، حيث تم تجهيز 17 مستشفى بسعة سريرية تبلغ 4,560 سريرًا، و13 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و3 عيادات متنقلة.