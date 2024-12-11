في قائمة أصغر من يصل لـ 50 هدفًا في دوري الأبطال.. مبابي يتجاوز رونالدو ويحل ثانيًا خلف ميسي

جدة – هلال سلمان

أصبح النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف فريق ريال مدريد الإسباني، ثاني أصغر لاعب يسجل 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبات مبابي تاسع لاعب يسجل 50 هدفًا في دوري الأبطال (باستثناء التصفيات)، ووصل إلى رقمه ذلك خلال 79 مباراة.

ويعد ميسي أصغر لاعب يحقق ذلك الإنجاز في البطولة الأقوى والأغلى على مستوى العالم حيث وصل (البرغوث) إلى 50 هدفا في سن 24 عاما و284 يوما، مقابل 25 عاما و356 يوما لمبابي.

وبهدفه الأخير في مرمى أتالانتا أمس الثلاثاء، تخطى مبابي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 50 هدفاً في دوري الأبطال عندما كان يبلغ من العمر 28 عاماً و78 يوماً ليحل نجم النصر السعودي ثالثا.



وبات مبابي رابع أسرع من يصل لتسجيل 50 هدفا في دوري الأبطال، بعد كل من رود فان نيستلروي (62 مباراة)، ميسي (66 مباراة)، وروبرت ليفاندوفسكي (77 مباراة).

ولا شك أن النجم الفرنسي يعد من أبرز الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهو يطمح بالتأكيد للانضمام إلى نخبة اللاعبين الذين وصلوا إلى 100 هدف في البطولة، أما الهداف التاريخي للبطولة فهو الأسطورة رونالدو (140 هدفاً)، يليه ميسي (129 هدفاً) ثم ليفاندوفسكي (101 هدف).

أصغر اللاعبين وصولاً للهدف 50 في دوري أبطال أوروبا

1- ليونيل ميسي (24 عاما و284 يوماً)

2- كيليان مبابي (25 عاما و356 يوماً)

3- كريستيانو رونالدو (28 عاما و78 يوماً)

4- راؤول غونزاليس (28 عاما و93 يوماً)

5- كريم بنزيمة (28 عاما و354 يوماً)

6- روبرت ليفاندوفسكي (30 عاما و98 يوماً)

7- رود فان نيستلروي (31 عاما و79 يوماً)

8- تييري هنري (31 عاما و234 يوماً)

9- توماس مولر (32 عاما و86 يوماً)