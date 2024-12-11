بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. ميدالية الاستحقاق لمتبرعين بالدم

الرياض- واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وصدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 305 مواطنين ومواطنات، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.