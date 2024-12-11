المحليات

بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. ميدالية الاستحقاق لمتبرعين بالدم

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      11 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لـ 10 مواطنين، لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وصدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 305 مواطنين ومواطنات، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

كما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لأربعة مقيمين، لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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