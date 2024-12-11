بدء وصول العدائين والعداءات المشاركين في سباق الشرقية الدولي (٢٦)

الدمام-البلاد

بدأ وصول العدائين والعداءات الدوليين المحترفين المشاركين في سباق الشرقية الدولي (٢٦) وعددهم ٧٥ عداء وعداءة إلى المنطقة الشرقية عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك استعدادا للمشاركة في السباق الذي ينطلق يوم السبت القادم ١٤-١٢-٢٠٢٤ م تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية على كورنيش الخبر، بمشاركة أكثر من ٨ الاف متسابق .

وقد وصل امس عضو الجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطرق السيد ماسيمو؛ حيث اجتمع مع اللجان الفنية للاطلاع على تفاصيل البرنامج والوقوف على القرية الماراثونية وزيارة مسار السباق ومشاهدة التجهيزات القائمة، واشاد بالاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها اللجنة والجهات ذات العلاقة.

كما عقد اجتماعا فنيا مع مدير اللجنة الفنية الكابتن عبداللة الجود بحضور الاعضاء واستعرض المهام الميدانية لكل واحد منهم مؤكدا اهمية التقيد بالنقاط والتعليمات.

وسوف يتم عصر اليوم الاربعاء حتى يوم الجمعة القادم التاسعة مساء استقبال كافة المشاركين في خيمة السباق.

هذا وقد أعدّت اللجنة التنفيذية برنامجا ترفيهيا بالقرية الماراثونية من فلكلور شعبي وألعاب رياضية.