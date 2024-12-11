الرياضة

الحزم ينفرد بوصافة دوري” يلو”..  والجندل والصفا ينتصران

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      11 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل – خالد الحامد
تمسك الحزم بوصافته لدوري يلو لأندية الأولى، عندما حقق انتصارا جديدا على ضيفه الجبيل بنتيجة 3-1. في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الحزم بالرس ضمن مباريات الجولة الـ 13 من البطولة.

سجل للحزم جانو زينهو “هدفين”، ونواف الحبشي، وللجبيل فينيسيوس باربوزا؛ ليرفع الحزم رصيده إلى 26 نقطة منفرداً بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الجبيل عند 14 نقطة بالمركز 15 ، وشهدت المباراة طرد مدافع الجبيل ناصر الهليل.

 

وحقق الجندل ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه أبها بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الجوف .
سجل ثنائية الجندل عبدالواحد النخلي، و تشيزوم تشارلز .
بهذا الانتصار رفع الجندل رصيده إلى 17 نقطة بالمركز العاشر، فيما بقي أبها على 20 نقطة بالمركز الثامن .

وعلى ملعبه، كسب الصفا ضيفه البكيرية بهدفين مقابل هدف. سجل للصفا لويس إدوارد و دانيلو اسبيريا، وللبكيرية لوفانور هنريكي من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع الصفا ثانيًا رصيده الى 16نقطة بالمركز 12، فيما بقي البكيرية على رصيده 15 نقطة بالمركز 13.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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