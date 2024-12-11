الحزم ينفرد بوصافة دوري” يلو”..  والجندل والصفا ينتصران

حائل – خالد الحامد
تمسك الحزم بوصافته لدوري يلو لأندية الأولى، عندما حقق انتصارا جديدا على ضيفه الجبيل بنتيجة 3-1. في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الحزم بالرس ضمن مباريات الجولة الـ 13 من البطولة.
سجل للحزم جانو زينهو “هدفين”، ونواف الحبشي، وللجبيل فينيسيوس باربوزا؛ ليرفع الحزم رصيده إلى 26 نقطة منفرداً بالمركز الثاني، وتجمد رصيد الجبيل عند 14 نقطة بالمركز 15 ، وشهدت المباراة طرد مدافع الجبيل ناصر الهليل.
وحقق الجندل ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه أبها بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب جامعة الجوف .
سجل ثنائية الجندل عبدالواحد النخلي، و تشيزوم تشارلز .
بهذا الانتصار رفع الجندل رصيده إلى 17 نقطة بالمركز العاشر، فيما بقي أبها على 20 نقطة بالمركز الثامن .
وعلى ملعبه، كسب الصفا ضيفه البكيرية بهدفين مقابل هدف. سجل للصفا لويس إدوارد و دانيلو اسبيريا، وللبكيرية لوفانور هنريكي من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع الصفا ثانيًا رصيده الى 16نقطة بالمركز 12، فيما بقي البكيرية على رصيده 15 نقطة بالمركز 13.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) December 11, 2024