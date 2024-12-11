المحليات

الإسعاف الجوي ينقل مصابًا من نفود محيوه بمحافظة أبانات إلى مستشفى بريدة المركزي

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      11 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

 باشرت فرق الإسعاف بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم أمس، ‏بلاغًا عند الساعة 19:04 يفيد بوجود حادث ارتطام سيارة بالكثبان الرملية – محيوة – قرب محافظة إبانات بالقصيم.

 وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، أنه على الفور وُجهت فرقة إسعافية من مركز إسعاف أبانات؛ لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، وتحديد نقطة التقاء آمنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهبوط الإسعاف الجوي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي، حيث جرى تقديم الخدمة الإسعافية لمصابَين اثنين، ونقل أحدهما إلى مستشفى الرس العام، بواسطة الفرقة الأرضية، والأخرى نُقلت عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.

 وأكد أن الخدمة الإسعافية الجوية والأرضية متاحة لطالبيها دون استثناء داخل المدن وعلى الطرق السريعة وفي المواقع النائية والصحراوية صعبة الوصول عبر رقم الطوارئ الموحّد 997 أو من خلال تطبيقي “أسعفني” أو نداء استغاثة من تطبيق “توكلنا” على الأجهزة الذكية؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية حرصًا على سلامة المواطن والمقيم.‏

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *