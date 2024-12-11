اختتام تحدي “حجاثون 2” بجامعة أم القرى

مكة المكرمة : البلاد

اُختتمت أمس، أعمال “تحدي حجاثون 2″؛ الذي يهدف إلى إيجاد منصة إبداعية تجمع العقول الرائدة لتطوير حلول مبتكرة تعزز إدارة الحشود، بمشاركة أكثر من 53 فريقًا، إضافة إلى الرعاة وشركاء النجاح.

واشتمل البرنامج على 3 مسارات وهي: “تقنيات النقل في الحج والعمرة؛ من خلال التركيز على تطوير حلول تقنية مبتكرة لتحسين أنظمة النقل؛ بما يعزز الاستدامة البيئية، إضافة إلى مسار تقنيات إدارة الحشود في الحج والعمرة؛ الذي يتضمن تطوير أنظمة ذكية لتحليل تدفق الحشود في الوقت الحقيقي، وتنبيه المنظمين إلى السلوكيات غير الطبيعية، ويأتي مسار تقنيات الطوارئ وإدارة الأزمات في الحج والعمرة مشتملًا على تطوير تقنيات تسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعزيز القدرة على مواجهـة المخاطر، وضمان سلامة الحجاج في الظروف الاستثنائية”.

وحقق المركز الأول في مسار النقل” فريق يسير”، كما حصل” فريق رقيب” على المركز الثاني في مسار الحشود، ونال “فريق شاهين” المركز الثالث في مسار الطوارئ.