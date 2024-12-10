Twisted Minds يحقق لقب النسخة الأولى من تحدي ESL السعودي

الرياض – محمد الجليحي

اختتمت السبت الماضي منافسات النسخة الأولى من تحدي ESL السعودي، حيث تُوّج فريق Twisted Minds باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق Dragons Esports بنتيجة 4-0، ليحصل على أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ 20,000 دولار. وقدّم الحدث منصة فريدة للمواهب المحلية للتألق والتأهل للمنافسات الدولية، مما يمثل خطوة هامة في دعم مسيرة المملكة نحو أن تصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الرياضات الإلكترونية عالميًا.

وشهد تحدي ESL السعودي منافسة شديدة بين نخبة الفرق المحلية في لعبة Overwatch 2، وسط حضور جماهيري كبير في VOV Gaming التي احتضنت المنافسات. وكان فريق Dragons Esports قد وصل للمباراة النهائية بعد تقديمه لأداء قوي، حيث فاز في سلسلة من خمس مباريات بعد منافسة شديدة مع فريق Vision Esports في مواجهة نصف النهائي، محققًا الانتصار بنتيجة 3-2.

وقال فرانك جيجني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة EFG: “حققت بطولة تحدي ESL السعودي نجاحًا هائلاً، حيث أظهرت موهبة وشغف اللاعبين من مختلف أنحاء المملكة وخارجها. هذا الحدث هو شهادة على التزام المملكة بتعزيز منظومة نابضة بالحياة للرياضات الإلكترونية. ونحن فخورون بالتعاون في مثل هذه الأحداث التي ترتقي بتجربة الألعاب الإلكترونية التنافسية وتلهم الجيل القادم من محترفي الرياضات الإلكترونية”.

وقال Twis Quartz لاعب فريق Twisted Minds بعد تحقيق فريقه للقب: “شعور رائع أن نحقق لقب النسخة الأولى من تحدي ESL السعودي، وكما جرت العادة، ينجح فريقنا في أن يكون البطل. وأشكر جميع القائمين على البطولة على التنظيم المميز، والجماهير التي تواجدت لدعمنا وبقية الفرق”. كما وجه رسالته للاعبي ومحبي Ovewatch2 في المجتمع المحلي وحثّهم على الاستمرار في العمل بجد وبأن المستقبل سيكون مشرقًا.

وكانت منافسات مرحلة التصفيات النهائية من تحدي ESL السعودي قد لعبت في الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر، بمشاركة 8 فرق، وبنظام الإقصاء المزدوج. وتأهلت 3 فرق فقط إلى مرحلة النهائيات الكبرى التي أقيمت أمام جمهور مباشر في VOV Gaming بالرياض في 7 ديسمبر. وحصل الفريق الفائز على اللقب بالإضافة إلى مبلغ 9,000 دولار وهي الحصة الأكبر من مجموع الجوائز البالغ 20,000 دولار، وكذلك ضمان التأهل لبطولة عالمية في عام 2025.