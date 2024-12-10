وفد فرنسي يستعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الشرقية

البلاد ــ الدمام

استعرض وفد تجاري فرنسي أمس استعرض الفرص الاستثمارية في المدن الذكية، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والأمن السيبراني، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، ومُستشار التبادل التجاري في مكتب بزنس فرانس يانيسمارسا، وعدد من رواد ورجال الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأنوه النائب الأول لغرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي بحجم التبادل تجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا، الذي تجاوزت قيمته (40) مليار ريال عام 2023م مُقارنة بأكثر من (36) مليار ريال عام 2019م ، مبينًا أن 175 شركة فرنسية تعمل في المملكة، وتوظف كوادر بشرية وطنية بأكثر من 13.3 ألف موظف، كما تأتي فرنسا ثالث أكبر المستثمرين الأجانب في قطاعات محلية، مثل: الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى تطلع قطاع الأعمال بين الطرفين لتأسيس شراكة طموحة بين القطاع الخاص وإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين.