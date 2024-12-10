الإقتصاد

وفد فرنسي يستعرض الفرص الاستثمارية بغرفة الشرقية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      10 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الدمام

استعرض وفد تجاري فرنسي أمس استعرض الفرص الاستثمارية في المدن الذكية، والطاقة الخضراء، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، والأمن السيبراني، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، ومُستشار التبادل التجاري في مكتب بزنس فرانس يانيسمارسا، وعدد من رواد ورجال الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وأنوه النائب الأول لغرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي بحجم التبادل تجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا، الذي تجاوزت قيمته (40) مليار ريال عام 2023م مُقارنة بأكثر من (36) مليار ريال عام 2019م ، مبينًا أن 175 شركة فرنسية تعمل في المملكة، وتوظف كوادر بشرية وطنية بأكثر من 13.3 ألف موظف، كما تأتي فرنسا ثالث أكبر المستثمرين الأجانب في قطاعات محلية، مثل: الطاقة المتجددة، والنقل، والرعاية الصحية، مشيرًا إلى تطلع قطاع الأعمال بين الطرفين لتأسيس شراكة طموحة بين القطاع الخاص وإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال بين الطرفين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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