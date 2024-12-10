نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

مكة المكرمة : البلاد

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة, اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات ومتابعة الخطط لموسم العمرة وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستعرضت اللجنة أعمال المديرية العامة للجوازات ومن أبرزها: استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة والترحيب بهم، إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة، تمديد تأشيرات العمرة للحالات المحددة.

كما اطلعت اللجنة على خطط المديرية واستعداداتها لذروة موسم العمرة، منها: رفع الجاهزية التامة في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لضمان سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين من خلال دعمها بالموارد البشرية المؤهلة، تجهيز كل المنافذ بـ 9 أنواع من الأجهزة والأنظمة التقنية الحديثة والمتطورة وهي: “حاسب آلي، الخصائص الحيوية، منصات الخدمة المتنقلة، كاميرات مراقبة أمنية، الاتصال السلكي واللاسلكي، ترجمة، كشف التزوير، كاميرا التوثيق”، تخصيص فرق عمل مؤهلة تتحدث بعدة لغات، والاستفادة من أعمال التطوع في صالات الجوازات لخدمة المعتمرين القادمين بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.

فيما استعرض فرع وزارة الصحة بالمنطقة جاهزية قطاعاته وأبرز أعماله لموسم عمرة 1446هـ، حيث تم تجهيز 17 مستشفى بسعة سريرية تبلغ 4,560 سريرًا، و13 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و3 عيادات متنقلة.

وتعتمد الخطة على: إعداد المستشفيات بمرافق طبية مجهزة وسعة سريرية عالية، وإدارة الطوارئ بآليات نقل متقدمة ونظام فرز دقيق، وتنفيذ خطة إحالات واضحة وسريعة للحالات الحرجة، وتطبيق معايير صارمة لمكافحة العدوى وصحة البيئة، وتشغيل مراكز الرعاية الصحية لتغطية جميع المناطق المركزية والشمالية، وتجهيز فرق طبية وقائية للتدخل السريع.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض جاهزية هيئة الهلال الأحمر السعودي وتشمل: تجهيز 93 مركبة إسعافية، 939 قوة بشرية، 260 وحدة إسعافية، 25 عربة جولف، 9 عربات الكوارث، 20 دراجة نارية، و 60 دراجة هوائية، فيما بلغ عدد المتطوعين في الحرم المكي 1400 متطوع ومتطوعة.

كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بخطط حج 1446هـ, وناقشت عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.