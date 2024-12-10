الإقتصاد

مكافحة التستر التجاري يُنفذ 1603 زيارات تفتيشية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      10 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (1603) زيارات تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر من العام 2024م، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت الزيارات أنشطة: (البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضروات، قطع غيار السيارات، الإنشاءات العامة للمباني السكنية، البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة النسائية، التموينات، المطاعم مع الخدمة) وغيرها.

وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (115) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، إذ تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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