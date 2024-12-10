مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الغذائية والطبية

الرياض – واس

في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة ، واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث وزع المشروع 175 ألف ربطة خبز للعائلات المحتاجة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد

ووزّع المركز 1.659 سلة غذائية للأسر النازحة من شرق ولاية الجزيرة إلى محلية القضارف بولاية القضارف في جمهورية السودان، استفاد منها 9.954 فردًا بواقع 1.659 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024م، لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي.

وفي مصر، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المنصورة، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2024م، بمشاركة 14 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 66 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام- ولله الحمد.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

وفي اليمن، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, 3.066 كرتون من التمور للأسر الأكثر احتياجًا ومرضى التلاسيميا والهيموفيليا والنازحين في مديريات المكلا، وبروم ميفع، وحجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 3.066 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.

كما تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي، من انتزاع 808 ألغام في مختلف مناطق اليمن، وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 471 ألفًا و842 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.