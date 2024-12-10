غدًا وبجوائز 10 ملايين.. انطلاق العرض الدولي السابع لجمال الخيل برعاية خادم الحرمين الشريفين

الرياض – هاني البشر
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ينطلق غدًا الأربعاء 11 ديسمبر، العرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض.
ويُعد هذا الحدث الرياضي الذي تشارك به 8 دول إلى جانب المملكة من أهم البطولات المتخصصة بجمال الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم.
ويشهد العرض الدولي مشاركة قياسية بـ451 رأسًا من الخيل، تتوزع بين 394 رأسًا لفئات الإيكاهو و57 رأسًا لفئات الخيل سعودية الأصل والمنشأ، يملكها 240 مالكًا من المملكة والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية.
وينتظر عشاق الخيل العربية منافسات قوية داخل ميدان العرض بين الخيول المشاركة التي يطمح ملاكها للوصول للنهائيات والحصول على جوائز البطولة التي يصل مجموعها 10 ملايين ريال.
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