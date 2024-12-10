صندوق الشهداء يحصد جائزة العمل التطوعي

البلاد – الرياض

حقق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2024، في مسار تنظيم العمل التطوعي للقطاع الحكومي، وذلك خلال حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024 الذي أقيم ضمن فعاليات (COP16) في مدينة الرياض.

وقد جاء استحقاق الصندوق لهذه الجائزة نظير الجهود المبذولة خلال عام 2024، حيث حقق الصندوق أكثر من (5401) ساعة تطوعية، وأكثر من( 34) فرصة تطوعية بعائد اقتصادي بلغ (203,600.00 ) ريال سعودي، كما استفاد منها أكثر من (356) متطوعًا أسهموا في مشروعات وبرامج الصندوق المتنوعة.

وتهدف جائزة العمل التطوعي إلى تحفيز ممارسات العمل التطوعي بطريقة مستدامة لدى الأفراد والجهات، والإسهام في التنمية المستدامة لقطاع العمل التطوعي بالمملكة، إضافة إلى تعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية، كما استهدفت ست فئات، هي: القطاعات الحكومية، وغير الربحية والخاصة، والتعليمية، والفِرق التطوعية، إضافة إلى الأفراد، الأمر الذي يعزز من تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال تعزيز ثقافة العمل التطوعي.

ويواصل الصندوق سعيه الحثيث من خلال تنفيذ أعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لمن قدَّموا أعظم التضحيات في سبيل الوطن من الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقدير دورهم البطولي في خدمة الدين، والوطن، والحفاظ على مقدراته، وترسيخ شعور الفخر، والاعتزاز لدى أسرهم وذويهم.