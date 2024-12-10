تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. «التخصصات الصحية» تحتفي بـ 13 ألف خريج وخريجة

البلاد – الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله – احتفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2024م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

وأكّد معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل خلال كلمته أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسهمت في ضمان أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب الصحي، بالشراكة مع منظومة التعليم.

وقال معاليه: نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين سنة على تأسيس البورد السعودي الذي انطلق في عام 1994م بأربعة برامج اختصاص رئيسة، تخرج منها آنذاك 36 خريجًا فقط، أما اليوم فقد بلغ حجم البنية التحتية الصحية الثرية أكثر من 170 برنامجًا تدريبيًا توزعت على سبعمائة (700) مقر تدريبي معتمد في المملكة.

وأشار إلى أن تلك المقار التدريبية قدَّمَت أعلى مستويات التأهيل لإعداد كوادر صحية متميزة من حملة شهادات البورد السعودي المختلفة، حيث شهدت زيادة في عدد المقاعد ما بين عامي 2016 و2024 بنسبة بلغت 122%؛ مما يعكس التزام المملكة المستمر بالتوسع والاستثمار في الكوادر الصحية، من خلال التعليم والتدريب الصحي المتميز وتقديم نموذج يُحتذى به عالميًا.



ولفت معاليه إلى أنه على الصعيد العالمي، قدّرت منظمة الصحة العالمية نقصًا يصل إلى 10 ملايين ممارس صحي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل الإسهام في سد الفجوة في هذا القطاع من خلال إعداد الكوادر الصحية بكفاءة عالية، وأن الخريجين الدوليين من البورد السعودي يمثلون أكثر من (51) جنسية، منهم (21) جنسية في هذا الحفل؛ مما يعكس انتشار وتأثير البرامج المقدمة على المستوى الدولي.

وعبّر خلال زياراته الميدانية ومقابلة الكوادر الصحية، بما فيهم متدربو برامج البورد، عن إكباره لمن يرحم الصغير ويوقّر الكبير. وقال: نفتخر بكم اليوم وبرسالتكم الإنسانية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية، كما أعرب عن شكره لأهاليهم لمشاركتهم رحلة التعلم والتدريب، حيث كانوا خير سند وداعم لهم.

من جانبه، ثمّن الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان الدعم المتواصل من القيادة الحكيمة للقطاع والممارس الصحي، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل الدافع الرئيس للارتقاء بمستوى الكوادر الصحية، بما يضمن أن تكون صحة الإنسان هي الأولى من خلال تقديم رعاية صحية متميزة للمواطن والمقيم.

حضر الحفل معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وعدد من المسؤولين والخريجين وأهاليهم، فيما أدى الخريجون والخريجات القسم.