تأسيس أول اتحاد آسيوي للبادل.. و السعد نائبًا للرئيس

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد الدولي للبادل مصادقته، واعتماده لتأسيس أول اتحاد آسيوي للبادل، في خطوة تاريخية تعكس تنامي شعبية اللعبة في قارة آسيا وتعزيز حضورها الدولي.

وبهذه المناسبة، هنأت اللجنة السعودية للبادل خالد بن سليمان السعد؛ بمناسبة اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، في تزكية مستحقة جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة السعودية للبادل من خلال مشاريعها النوعية مع الاتحاد الدولي.

يذكر ان اللجنة السعودية للبادل تأسست في الربع الأخير من عام 2021، وانضمت إلى الاتحاد الدولي للبادل في شهر أبريل 2022، محققةً إنجازًا فريدًا بالانضمام في فترة قياسية من تأسيسها. وكانت اللجنة صاحبة فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لقارة آسيا، حيث عملت على تحقيق هذا الهدف من خلال مشاريع تعاون مشترك مع الاتحاد الدولي، مما ساهم في تنظيم العمل داخل الاتحاد ودعم انتشار اللعبة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتأتي هذه الإنجازات امتدادًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، ما يعكس رؤية المملكة لدعم وتطوير الرياضات الناشئة. وبهذه المناسبة، تقدم الأستاذ خالد بن سليمان السعد بخالص الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على دعمها اللامحدود للرياضة بشكل عام وللبادل بشكل خاص، كما أعرب عن امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لدعمه وتوجيهاته واهتمامه المتواصل، وكذلك الشكر موصول لسمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإشرافه ومتابعته وتحفيزه الدائم و المستمرة.