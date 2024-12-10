“الزكاة والضريبة والجمارك” تنفذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضـي، وذلك على الأسـواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: قطاع التجزئة، وقطاع المقاولات، وأسواق بيع قطع الغيار المستعمل للسيارات, مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم وجود الأختام ضريبية، ومخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الساريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخـل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.