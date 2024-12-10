“البحر الأحمر الدولية” تفتتح منتجع “ديزرت روك” الجبلي

تبوك : البلاد

أعلنت “البحر الأحمر الدولية”، عن افتتاح منتجع “ديزرت روك” الجبلي في وجهة “البحر الأحمر” .

ويقع المنتجع في قلب الصحراء، ويمتد على مساحة 30,000 متر مربع، بخيارات إقامة متنوعة تشمل الفلل المزودة بمسابح خاصة، والفلل المعلقة على الحافة الصخرية التي توفر إطلالات خلابة، وأجنحة الكهف الجبلي المُدمجة في الصخور، والفلل المحفورة في الجبل، وأجنحة فاخرة، ومرافق حصرية، وغرفًا علاجية، ومرافق علاجية بالمياه، ومساحة علاجية خارجية، تضمن تجربة استثنائية لكل زائر.

ويُعدّ المنتجع أنموذجًا يحتذى به في مجال السياحة المستدامة، فهو يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ويعتمد على ممارسات صديقة للبيئة في جميع عملياته، مثل إعادة تدوير المياه والمخلفات، والحد من استخدام البلاستيك، والتعاون مع أهالي منطقة البحر الأحمر للحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يُولي المنتجع اهتمامًا خاصًا بحماية الكائنات الحية والنظم البيئية في المنطقة، من خلال مبادرات مُتعددة تهدف إلى إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز التنوع الحيوي.