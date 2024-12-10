الإعلان عن قائمة اللاعبين الدوليين المشاركين ببطولة LIV Golf Promotions في الرياض

البلاد- الرياض

أعلنت LIV Golf اليوم عن تفاصيل النسخة الثانية من بطولة LIV Golf Promotions، المُقامة في نادي الرياض للجولف خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر. وتوفر البطولة فرصة استثنائية لنخبة لاعبي الجولف من مختلف أنحاء العالم للتنافس على حجز مقاعدهم في أول دوري عالمي للجولف والسلسلة الدولية لموسم 2025، ضمن مسارات تنافسية مثيرة تعكس أعلى مستويات الأداء والمهارة.

وبدايةً من يوم الخميس 12 ديسمبر، ستضم المسابقة؛ التي تتضمن أربع جولات على مدار ثلاثة أيام؛ 93 لاعباً من النجوم الصاعدين والمحترفين البارعين، بما في ذلك المشاركين السابقين في كأس رايدر وكأس ووكر، والهواة الأعلى تصنيفاً سابقاً، وأبطال بطولات الجولف الجامعية التي تُنظم تحت مظلة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في الولايات المتحدة. كما يشارك في البطولة الفائزون في جولة PGA، وجولة موانئ دبي العالمية، والجولة الآسيوية، وجولة كورن فيري، وجولة صن شاين، إلى جانب جولات عالمية أخرى. وأتاحت معايير الأهلية المفتوحة فرصة مميزة للاعبين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في LIV Golf Promotions، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على مكان مرموق في دوري LIV للجولف الموسم المقبل. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الفائزون العشرة الأوائل، بما في ذلك حالات التعادل، على أحقية المشاركة في جميع أحداث السلسلة الدولية لعام 2025، التي تُقام تحت إشراف الجولة الآسيوية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جريج نورمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ LIV Golf: “بناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من LIV Golf Promotions في عام 2023، شهدت البطولة هذا العام اهتماماً متزايداً، حيث ستمنح لاعباً مميزاً فرصة ثمينة للمنافسة في دوري LIV Golf.. ويعكس هذا الإقبال المتنامي أهمية توفير المزيد من الفرص في رياضة الجولف العالمية، لضمان قدرة النجوم الحاليين والصاعدين على تطوير مسيرتهم الاحترافية والمنافسة على أعلى المستويات“.

وتتكون بطولة LIV Golf Promotions من أربع جولات بنظام الضربات على 18 حفرة على مدار ثلاثة أيام من المنافسات الحماسية:

اليوم الأول: يتنافس 64 لاعباً من الفئة الأولى (وفقاً للمعايير الموضحة أدناه) في الجولة الأولى يوم 12 ديسمبر، حيث يتأهل أفضل 20 لاعباً، بما في ذلك حالات التعادل، إلى اليوم الثاني.

اليوم الثاني: إلى جانب اللاعبين المتأهلين، سينضم إلى المنافسة لاعبو الفئة الثانية (وفقاً للمعايير الموضحة أدناه) الذين تأهلوا مباشرةً إلى الدور الثاني يوم 13 ديسمبر. وبعد إعادة تعيين النتائج، سيتأهل أفضل 20 لاعباً (بعد حسم حالات التعادل) إلى الجولة النهائية في اليوم الثالث.

اليوم الثالث: ستتم إعادة تعيين النتائج مجدداً في 14 ديسمبر لخوض يومٍ كاملٍ من المنافسات النخبوية على 36 حفرة. وفي الختام، سيحصل الفائز على 200,000 دولار أمريكي ومكانة مرموقة في دوري LIV Golf لعام 2025 مع فرصة الانضمام إلى فريق. علاوة على ذلك، سيحصل العشرة الأوائل، بما في ذلك حالات التعادل، على حق المشاركة في جميع أحداث 2025 ضمن جدول السلسلة الدولية التي تُقام تحت إشراف الجولة الآسيوية. كما تقدم LIV Golf Promotions مجموع جوائز بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، ما يرفع حدة المنافسات إلى مستويات غير مسبوقة.

بمتوسط أعمار تحت 30 عاماً، يضم عالم الجولف العديد من المواهب الواعدة. من بين النجوم الصاعدين سانتياغو دي لا فوينتي الذي فاز ببطولة أمريكا اللاتينية للهواة 2024، وماكس كينيدي وصيف البطولة الأوروبية للهواة 2024، ولويس ماسافو، المصنف ضمن أفضل 20 لاعباً هاوياً؛ والذي أصبح ينافس في فئة المحترفين مؤخراً. كما تضم تشكيلة LIV Golf Promotions أيضاً فريد بيوندي البالغ من العمر 23 عاماً، الذي فاز ببطولة الجولف الفردي للرجال لعام 2023 في القسم الأول من بطولات الجولف الجامعية التي تُنظم تحت مظلة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات في الولايات المتحدة، واحتل المركز الثاني في تصنيفات جولة PGA، خلف النجم السويدي لودفيج أبيرج.

بدوره قال لويس ماسافو: “استمتعت باللعب كهاوٍ في العام الماضي، لقد كانت تجربةً لا تصدق. التنافس على مكان للعب ضد الأفضل حفزني لأقدم أفضل ما لدي ودفعني لملاحقة أحلامي. وهذا العام مع عودتي كمحترف، أتطلع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية. سأحاول الاستفادة من جميع التجارب التي تعلمتها العام الماضي”.

وتضم البطولة أيضاً لاعب كأس رايدر الأوروبي لعام 2016 كريس وود، بالإضافة إلى مجموعة من أفضل 50 لاعباً سابقاً في التصنيف العالمي والفائزين في جولة موانئ دبي العالمية وجولة PGA، مثل توم لويس، أدري أرنوس، ومارتن ترينر.

وصرّح كريس وود: “أنا متحمس للغاية للمشاركة في بطولة LIV Golf Promotions. عالم الجولف مليء بالفرص المثيرة، وهذه البطولة تعد واحدة من أكبرها. أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية حيث أستكشف مجموعة من الفرص المتنوعة، وأشعر بامتنان كبير لوجودي هنا. واتطلع لخوض غمار هذه المنافسة حتى النهاية“.

بالإضافة إلى ذلك، سيحاول لاعبو LIV Golf السابقون مثل هدسون سوافورد (المؤهل عبر بطاقة دعوة لعام 2024) واللاعبون الذين هبطوا، مثل براندن جريس وكالي ساموجا وسكوت فنسنت وكيران فنسنت، تأمين مقاعدهم في LIV Golf لعام 2025. يسعى اللاعبون الاحتياطيون مثل جون كيتلين، الذي ساعد فريق Smash GC في الحصول على لقب فريق LIV Golf Greenbrier، وبن كامبل، أيضاً للحصول على دور أساسي في منافسات الدوري.

وسيتم بث فعاليات البطولة بشكل مباشر عالمياً وعند الطلب عبر LIV Golf Plus، وقناة LIV Golf على يوتيوب، وشركاء البث حول العالم، مع تغطية مباشرة يومي الخميس والجمعة من الساعة 12:00 ظهراً حتى 4:00 مساءً، ويوم السبت من الساعة 12:30 ظهراً حتى 5:00 مساءً (بالتواقيت المحلية).