أمير منطقة المدينة المنورة يدشن نموذج الخدمة الإسعافية الجديد

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، نموذج الخدمة الإسعافية الجديد الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، وعدد من قيادات الهيئة.

واطّلع سموه على عرضٍ عن أهداف المشروع وآلياته التشغيلية التي تهدف إلى تحسين زمن الاستجابة ورفع جودة الخدمات الإسعافية مع تعزيز الاستدامة، مستمعًا إلى شرحٍ حول النموذج الجديد الذي يستند إلى تقسيم قطاعات المدينة المنورة بناءً على المعايير الجغرافية وحجم الطلب المتوقع ما يسهم في تعزيز سرعة وصول الفرق الإسعافية إلى الحالات الطارئة.

وأشاد سمو الأمير سلمان بن سلطان بما حققته هيئة الهلال الأحمر من إنجازات متواصلة تدعم تطوير الخدمات الصحية في المنطقة، موجهًا شكره إلى قيادات الهيئة والعاملين فيها على جهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع.

من جهته، أكد مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة أن الفرع حقق مستهدفات زمن الاستجابة لعام 2024م بنسبة 110%، مشيرًا إلى نجاحات الهيئة في تحسين كفاءة الخدمات وتلبية الطلب المتزايد على الخدمة الاسعافية، منوهًا بأن المدينة المنورة تُعد من أوائل المناطق التي طبقت نموذج الخدمة الإسعافية الجديد، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير خدماتها في مختلف أنحاء المملكة.