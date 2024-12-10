الرياضة

“أخضر الملاكمة” يحقق أول ميدالية نسائية آسيوية في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      10 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة – محمد الجليحي
في إنجاز غير مسبوق لرياضة الملاكمة في المملكة العربية السعودية، حققت اللاعبة يارا العمري أول ميدالية آسيوية نسائية في تاريخ اللعبة، حيث حصلت اللاعبة على الميدالية البرونزية في وزن 52 كغم، ضمن منافسات بطولة آسيا للنخبة المقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وعبر سعادة المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً:“إن هذا الإنجاز التاريخي تحقق بفضل الله، ثم بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية من قيادتنا الرشيدة، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية حيث ان التوجيهات المستمرة من قبل سموه وتحفيزه الدائم يشكلان حافزًا لتحقيق النجاحات.”

 

وأضاف:“تمكين المرأة السعودية رياضيًا يُعد أولوية رئيسية لاتحاد الملاكمة، وهذا الإنجاز يمثل اول حصاد لبرامج الاتحاد و بداية باذن الله لسلسلة من النجاحات المستقبلية التي سترفع علم المملكة عاليًا في المحافل القارية والدولية.”

وأكد سعادته أن الاتحاد سيواصل العمل على تحقيق استراتيجيته لتطوير المواهب النسائية ودعم مشاركتها الفعالة في البطولات الدولية، سعيًا لمزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة المملكة على الساحة الرياضية العالمية.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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