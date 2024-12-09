250 مليوناً لدعم التقنيات المالية

البلاد – الرياض

وقع برنامج ضمان التمويل “كفالة” ممثلًا بالرئيس التنفيذي همام هاشم، اتفاقية تعاون مع منصة رقمية للتمويل الجماعي بالدين، ممثلة بالرئيس التنفيذي عمار بخيت، تهدف إلى تعزيز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على منصات التمويل الجماعي (الفنتك).

وتركز الاتفاقية على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الدعم المالي المطلوب بدعم من برنامج “كفالة”، الذي يوفر ضمانات مالية تصل إلى 250 مليون ريال لقطاع التقنيات المالية (فنتك)، وتسهم في أتمتة عمليات تقديم واستقبال الطلبات عبر الربط التقني بين برنامج” كفالة” وشركة رقمية، ما يسرع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد المبذولين للحصول على التمويل.