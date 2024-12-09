وزير الخارجية يشارك في اجتماع ” مسار أستانا” بشأن سوريا

الدوحة- واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، مع دول مسار أستانا بشأن سوريا، التي تضم (الجمهورية الإسلامية الايرانية، والجمهورية التركية، وروسيا الاتحادية)، بحضور المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيترسون، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22).

وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الساحة السورية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وفي يوم سابق، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، المبعوث الأمريكي إلى لبنان السيد آموس هوكستين، على هامش منتدى الدوحة 2024 في نسخته الـ(22) ، وجرى مناقشة التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، وجرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في المنطقة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.