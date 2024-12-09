ندية وإثارة في انطلاق بطولة مهد الدولية للقارات

البلاد- جدة

شهدت منافسات اليوم الأول من النسخة الأولى لـ “بطولة مهد الدولية للقارات”، التي تنظّمها أكاديمية مهد الرياضية على ملاعبها بالرياض إثارة ونديّة بين الفِرَق الأربعة. وأُقيمت اليوم مواجهتان، ولم يتحدد الفائز فيهما إلا بركلات الترجيح، التي رجحت في اللقاء الأول كفة فريق مهد على ماميلودي صن داونز بنتيجة ( 4 ـ 3 ) بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1، وهو ما حدث في المواجهة الثانية بين مانشستر سيتي على كروز أزول التي انتهت بالنتيجة نفسها (1 ـ 1) , ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها فريق مانشستر من حسم المباراة لصالحه بعد الفوز بنتيجة (8 – 7). وتتواصل اليوم الاثنين منافسات البطولة بإقامة مواجهتين يلتقي في الأولى فريقَا أكاديمية مهد وكروز أزول عند الـ2 مساءً، على ملعب الأكاديمية، الذي سيستضيف كذلك المواجهة الثانية التي ستقام عند الـ 4 مساءً بين فريقَيْ فلومينينسي و ماميلودي صن داونز.