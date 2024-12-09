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للشهر الثاني.. بلان يحقق جائزة أفضل مدرب في روشن
الرياضة

للشهر الثاني.. بلان يحقق جائزة أفضل مدرب في روشن

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       9 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي عن حصول الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد على جائزة الأفضل شهر نوفمبر الماضي.

وحصد بلان جائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي للشهر الثاني على التوالي.

وقال حساب روشن اليوم الاثنين عبر منصة “إكس”: “بلان العقل المدبر لنادي الاتحاد، أفضل مدرب لشهر نوفمبر عن الجولات (10-11-12-13) ويفوز بالجائزة الثانية على التوالي.

وقاد بلان الاتحاد لصدارة دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 13 من عمر المسابقة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة.

وعلى جانب آخر حصل الحارس البلجيكي لفريق القادسية كوين كاستيليس على جائزة أفضل حارس مرمى في روشن عن شهر نوفمبر.

وعلق حساب روشن على اختيار حارس القادسية لجائزة الأفضل عبر “إكس” :”مستمر في الصدارة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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