للشهر الثاني.. بلان يحقق جائزة أفضل مدرب في روشن

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي عن حصول الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد على جائزة الأفضل شهر نوفمبر الماضي.

وحصد بلان جائزة أفضل مدرب في دوري روشن السعودي للشهر الثاني على التوالي.

وقال حساب روشن اليوم الاثنين عبر منصة “إكس”: “بلان العقل المدبر لنادي الاتحاد، أفضل مدرب لشهر نوفمبر عن الجولات (10-11-12-13) ويفوز بالجائزة الثانية على التوالي.

وقاد بلان الاتحاد لصدارة دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة 13 من عمر المسابقة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب الوصافة.

وعلى جانب آخر حصل الحارس البلجيكي لفريق القادسية كوين كاستيليس على جائزة أفضل حارس مرمى في روشن عن شهر نوفمبر.

وعلق حساب روشن على اختيار حارس القادسية لجائزة الأفضل عبر “إكس” :”مستمر في الصدارة”.