في مختلف الفعاليات والمناطق المتنوعة.. موسم الرياض يستقطب 10 ملايين زائر

البلاد – الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تحقيق موسم الرياض 2024 رقمًا جديدًا في عدد الزوار، بوصوله إلى 10 ملايين زائر، مما يعكس الإقبال الكبير والنجاح المستمر لهذا الحدث العالمي.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التنوع الغني في فعاليات الموسم؛ إذ تم مؤخرًا افتتاح عدد من المناطق التي تلقى إقبالًا جماهيريًا، منها معرض “ديور” و”ذا جروفز”، إضافة إلى تجربة “هاري بوتر: مغامرة موسم الرياض”، ومعرض الكلاب العالمي، وغيرها من الفعاليات والتجارب.

وكانت منطقة السويدي التي اختتمت السبت الماضي، قد شهدت حضورًا كبيرًا في الأسبوع الأخير منها، ضمن فعاليات الأسبوع المصري. كما شهد معرض “أنا عربية” الذي اختتم أيضًا الخميس الماضي، حضورًا مميزًا من داخل المملكة وخارجها.

ويؤكد هذا الرقم الذي وصل إليه عدد الزوار، النجاح الكبير لموسم الرياض، الذي يقدم تجربة فريدة من نوعها تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات؛ مثل مباريات الملاكمة والمصارعة وحفلات موسيقية عالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية استثنائية في مناطق جديدة.