المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مكرونة بالصلصة وضلوع اللحم

نيفين عباسaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       9 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

ما رأيك في تحضير طبق باستا مبتكر من ضلوع اللحم المشوية مع مكرونة بالأعشاب

المقادير اللازمة

اضلاع لحم كمية حسب الرغبة
زيت زيتون
ملح وفلفل
بهارات لحم
زعتر و روزماري
2 كوب صلصة طماطم
5 ملعقة كبيرة معجون طماطم
بصلة مفرومة ناعم
زبدة وزيت
ملعقة صغيرة سكر
كرفس وجزر وبصل مقطعين
ورق غار
ملعقة صغيرة اعشاب ايطالية
مكرونة مسلوقة

طريقة العمل

يقلب زيت الزيتون مع الملح والفلفل وبهارات اللحم والزعتر والروزماري
يدهن ضلوع اللحم بالخليط
تشوي بالفرن مع ورق الغار والبصل والكرفس والجزر المقطعين حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج وتترك لتبرد
ثم تخلي من العظام وتترك جانبًا
في مقلاة نضع الزبدة والزيت والبصل والسكر ويقلب حتي يذبل البصل
يضاف له الصلصة ومعجون الطماطم والاعشاب الايطالية وتترك حتي تتسبك
تضاف لها اللحم وتقلب وتغلي قليًلا حتي يتشرب اللحم من الصلصة
يضاف المكرونة للحم والصلصة وتقلب حتي تتجانس
ثم تغرف وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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