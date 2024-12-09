طريقة عمل مكرونة بالصلصة وضلوع اللحم

ما رأيك في تحضير طبق باستا مبتكر من ضلوع اللحم المشوية مع مكرونة بالأعشاب

المقادير اللازمة

اضلاع لحم كمية حسب الرغبة

زيت زيتون

ملح وفلفل

بهارات لحم

زعتر و روزماري

2 كوب صلصة طماطم

5 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بصلة مفرومة ناعم

زبدة وزيت

ملعقة صغيرة سكر

كرفس وجزر وبصل مقطعين

ورق غار

ملعقة صغيرة اعشاب ايطالية

مكرونة مسلوقة

طريقة العمل

يقلب زيت الزيتون مع الملح والفلفل وبهارات اللحم والزعتر والروزماري

يدهن ضلوع اللحم بالخليط

تشوي بالفرن مع ورق الغار والبصل والكرفس والجزر المقطعين حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتترك لتبرد

ثم تخلي من العظام وتترك جانبًا

في مقلاة نضع الزبدة والزيت والبصل والسكر ويقلب حتي يذبل البصل

يضاف له الصلصة ومعجون الطماطم والاعشاب الايطالية وتترك حتي تتسبك

تضاف لها اللحم وتقلب وتغلي قليًلا حتي يتشرب اللحم من الصلصة

يضاف المكرونة للحم والصلصة وتقلب حتي تتجانس

ثم تغرف وتقدم