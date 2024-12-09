 سارة الجنبي تحصد المركز الأول في بطولة غرب آسيا للسهام

البلاد- جدة حققت سارة الجنبي المركز الأول -قوس مركب نساء- في بطولة غرب آسيا الأولى للصالات، والمركز الثاني -قوس مركب نساء- في البطولة العربية الثانية المقامة في السليمانية- العراق.

وحققت البعثة السعودية المكونة من 13 لاعباً، 23 ميدالية والمركز الثاني في البطولة العربية. وعبرت الجنبي، عن فرحتها بهذا الإنجاز قائلة: “الحمد لله على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى مسيرتي بجانب المنتخب ونادي القادسية، سعيدة بتحقيق المركز الأول في بطولة غرب آسيا والثاني في البطولة العربية، أشكر الداعمين لي سواء من المنتخب أو من نادي القادسية من مدربين وإداريين”.