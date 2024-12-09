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 سارة الجنبي تحصد المركز الأول في بطولة غرب آسيا للسهام
الرياضة

 سارة الجنبي تحصد المركز الأول في بطولة غرب آسيا للسهام

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       9 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حققت سارة الجنبي المركز الأول -قوس مركب نساء- في بطولة غرب آسيا الأولى للصالات، والمركز الثاني -قوس مركب نساء- في البطولة العربية الثانية المقامة في السليمانية- العراق.

وحققت البعثة السعودية المكونة من 13 لاعباً، 23 ميدالية والمركز الثاني في البطولة العربية.

وعبرت الجنبي، عن فرحتها بهذا الإنجاز قائلة: “الحمد لله على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى مسيرتي بجانب المنتخب ونادي القادسية، سعيدة بتحقيق المركز الأول في بطولة غرب آسيا والثاني في البطولة العربية، أشكر الداعمين لي سواء من المنتخب أو من نادي القادسية من مدربين وإداريين”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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