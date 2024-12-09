المسحل يعقد اجتماعاً مع رؤساء وممثلي أندية دوري روشن للمحترفين 

الرياض – هاني البشر

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الأحد، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي أندية دوري روشن للمحترفين، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم والرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين عمر مغربل، وذلك لمناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالموسم الرياضي القادم 2025-2026 إضافة إلى روزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية التي ستشهد عددا من الاستحقاقات القارية والدولية.

وشهد الاجتماع حضور رئيس لجنة الحكام مانويل نافارو، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، ورئيس الإدارة الفنية ناصر لارغيت، ورئيس غرفة فض المنازعات فيصل أبو خلف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالموسم الرياضي القادم 2025-2025 ومشاركات المنتخبات الوطنية والاستحقاقات القادمة للأندية، إضافة إلى شرح آلية عمل الإدارة الفنية والمنتخبات الوطنية ومسارات تطوير اللاعبين، حيث تمت الإشادة بدور الأندية في الفئات السنية الذي يتواكب مع استراتيجية الإدارة الفنية.

كما تم الاستماع لمقترحات ومرئيات الأندية التي تسهم في تطوير المنظومة الكروية بشكل عام.

من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره للأندية وشراكتها المميزة ودورها الفاعل في منظومة كرة القدم السعودية، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها الأندية المشاركة في البطولات القارية والخليجية، التي شهدت تفوقًا وصدارة سعودية أسهمت بالوصول للأدوار الإقصائية بكل جدارة، مباركًا للجميع ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لكافة الأندية.