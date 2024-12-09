الأمير سعود بن مشعل يطلع على جهود تنمية الغطاء النباتي

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس ماجد عبدالله الخليف، يرافقه المدير العام لفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بالمنطقة طارق مدني، وفريق من قيادات المركز.

واطلع سموّه على جهود تنمية الغطاء النباتي في المنطقة، وأبرز مبادرات وبرامج المركز الهادفة إلى تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”؛ إذ زرعت أكثر من مليون و500 ألف شجرة، واستصلاح 150 هكتارًا في عدد من مزارع المنطقة بواقع 550 ألف شجرة في مختلف محافظات المنطقة.

ويهدف المركز من خلال البرنامج الوطني للتشجير، وبالتعاون مع الشركاء في جميع القطاعات إلى زراعة 10 ملايين شجرة في منطقة مكة المكرمة بحلول العام 2030، إضافة إلى تدشين عدد من المشروعات والمبادرات.