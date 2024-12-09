إطلع على جهود صندوق الأمير سلطان التنموي .. محافظ الأحساء: القيادة الرشيدة تهتم بتنمية المجتمع والاستفادة من إمكانات الشباب

البلاد ــ الأحساء

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة أمس ، على جهود صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق حسن بن علي الجاسر، يرافقه عدد من قيادات الصندوق.

ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في تنمية المجتمع المحلي والاستفادة من إمكانات الشباب والطاقات الكبيرة لديهم وتوظيفها لتوفير الفرص للجميع، مطلعًا على عرض عن الصندوق يوضح خدماته وبرامجه ومسارات العمل والخدمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى للإسهام في إيجاد مجتمع تنموي مبتكر، واقتصاد مزدهر مستدام وعن مجموعة من المشاريع التعاونية والتطويرية التي تهدف إلى دعم وتنمية المجتمع المحلي في محافظة الأحساء تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الصندوق المسـتمرة لتحقيق رؤيته في تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل والابتكار في المحافظة.

من جانبه، أكد الجاسر أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق ومحافظة الأحساء، إذ تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار دعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة في الأحساء، منوهًا بدعم سمو محافظ الأحساء ومتابعته لأعمال الصندوق لتحقيق أهدافه التنموية في إطلاق مبادرات محفزة لشباب المحافظة، والتعاون المثمر مع الجهات المحلية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.