الإقتصاد

إطلع على جهود صندوق الأمير سلطان التنموي .. محافظ الأحساء: القيادة الرشيدة تهتم بتنمية المجتمع والاستفادة من إمكانات الشباب

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ       9 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الأحساء

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمقر المحافظة أمس ، على جهود صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق حسن بن علي الجاسر، يرافقه عدد من قيادات الصندوق.

ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة في تنمية المجتمع المحلي والاستفادة من إمكانات الشباب والطاقات الكبيرة لديهم وتوظيفها لتوفير الفرص للجميع، مطلعًا على عرض عن الصندوق يوضح خدماته وبرامجه ومسارات العمل والخدمات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تسعى للإسهام في إيجاد مجتمع تنموي مبتكر، واقتصاد مزدهر مستدام وعن مجموعة من المشاريع التعاونية والتطويرية التي تهدف إلى دعم وتنمية المجتمع المحلي في محافظة الأحساء تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الصندوق المسـتمرة لتحقيق رؤيته في تعزيز التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل والابتكار في المحافظة.

من جانبه، أكد الجاسر أهمية تعزيز التعاون بين الصندوق ومحافظة الأحساء، إذ تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار دعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة في الأحساء، منوهًا بدعم سمو محافظ الأحساء ومتابعته لأعمال الصندوق لتحقيق أهدافه التنموية في إطلاق مبادرات محفزة لشباب المحافظة، والتعاون المثمر مع الجهات المحلية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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