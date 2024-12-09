أمير القصيم يؤكد أهمية استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى دور المنطقة المحوري كمركز استراتيجي يربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعًا بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولي القطاع، لاستعراض الاستراتيجية ورؤية المملكة لجعل القطاع مركزًا عالميًا متقدمًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتناول الاجتماع تطورات قطاع النقل في منطقة القصيم، الذي يشمل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من مليون و250 ألف مسافر سنويًا، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها في مجال الطرق، وتسهيل حركة التنقل بين مدن ومناطق المملكة.

كما شهد الاجتماع طرح إحصاءات قطاع الخدمات اللوجستية، حيث سجلت منطقة القصيم 795 ألف فرد في العنوان الوطني من خلال “سبل”، مما يؤكد المكانة المتنامية للمنطقة كمركز لوجستي بارز في المملكة.

من جانبه، ثمن المهندس الجاسر الدعم الذي يقدمه سمو أمير المنطقة لمشاريع الوزارة، مؤكدًا الحرص على تحقيق التميز في تنفيذ المشاريع التي تخدم المنطقة وسكانها.