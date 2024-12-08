وزارة العدل تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي

الرياض : البلاد

حصلت وزارة العدل على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي 2024، في فرع تفعيل مشاريع العمل التطوعي لمسار الجهات الحكومية.

وجاء إعلان فوز وزارة العدل، ضمن حفل إطلاق الجائزة الذي أقامه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار “مجتمع معطاء”.

وشارك معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد في حفل إطلاق الجائزة من خلال جلسة استشارية بعنوان “الأفق التعليمية والتطويرية لطلاب وطالبات القانون والشريعة (محليًا – دوليًا) وصولًا لممارس قانوني مختص”.

ويعكس تكريم وزارة العدل وفوزها بالجائزة، جهودها المبذولة في تعزيز ثقافة التطوع في المنظومة العدلية، وتشجيع المبادرات التطوعية التي تسهم في خدمة المجتمع، كما يؤكد هذا التكريم على دور الوزارة المحوري في دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية وتفعيله على أرض الواقع.

يذكر أن الجائزة تتكون من 6 مسارات، هي: مسار الكيانات غير الربحية، ومسار المؤسسات التعليمية، ومسار الفرق التطوعية، ومسار الأجهزة الحكومية، ومسار منشآت القطاع الخاص، ومسار الأفراد.

وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى تحفيز الأفراد والجهات على تفعيل العمل التطوعي، وإبراز جهود ومنجزات العمل التطوعي، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في التطوع، وإطلاق المبادرات التطوعية.